dreamteam

Михаил Кузнецов dreamteam

 
39 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

* разработка различных веб-сайтов под ваши задачи

* дизайн, верстка, программирование

* создание порталов, социальных сетей, корпоративных сайтов на системах Joomla, Drupal, WordPress

* создание полноценных интернет-магазинов на системах Shop Script, Vam Shop, Smarty, VirtueMart

* разработка Тех Задания и различные способы оплаты

WordPressJoomlaDrupalVirtuemart
Портфолио
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