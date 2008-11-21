* разработка различных веб-сайтов под ваши задачи
* дизайн, верстка, программирование
* создание порталов, социальных сетей, корпоративных сайтов на системах Joomla, Drupal, WordPress
* создание полноценных интернет-магазинов на системах Shop Script, Vam Shop, Smarty, VirtueMart
* разработка Тех Задания и различные способы оплаты
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