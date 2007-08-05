Необходимо создать дизайн и вёрстку сайта-приветствия, содержащего ссылки на ряд информационно-развлекательных сайтов, представленных как проекты под одним лейблом. Домен — boonker.ru; читается как БУУ!нкер, т.е. звук «на испуг». Можно попробовать как-то сыграть на этом при ...