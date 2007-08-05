Необходимо создание пакета графики и логотипа для форума IP.Board 2.3.6. Базовый шаблон, под который должна быть выполнена графика — IP.Board Pro (пример: http://forums.invisionpower.com). Тематика форума — покер в различных вариациях (онлайн, оффлайн, спортивный и т.п.; ...
- Иконки и Пиксель-арт18 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть существующий посторонний сайт: http://www.navitas-int.com. Требуется изготовить приблизительно подобный же по внешнему виду. Предполагаемые различия в колерах и содержании. Полное ТЗ будет предоставлено. Интересует средняя стоимость работы / вилка стоимости. Я в данном случае просто ищу ...Веб-программирование15 заявокЗакрыт16 лет назад
- $150
Необходимо создать дизайн и вёрстку сайта-приветствия, содержащего ссылки на ряд информационно-развлекательных сайтов, представленных как проекты под одним лейблом. Домен — boonker.ru; читается как БУУ!нкер, т.е. звук «на испуг». Можно попробовать как-то сыграть на этом при ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $10
Есть следующая страница: http://banki72.ru/index.php?autocom=homepage Необходимо выполнить вёрстку информационных блоков (т.е. центральная часть страницы) согласно прикреплённому изображению. Верхняя и нижняя часть в правке не нуждается, т.к. является стандартным враппером форума.HTML-верстка1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $100
Необходима вёрстка трёх страниц кастомной админ-панели. Исходник в формате Corel. HTML+CSS+графика, флеша нет.HTML-верстка1 исполнительЗавершен16 лет назад