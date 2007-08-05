drfreddy

Владислав Костянецкий drfreddy

 
40 летРоссия/Кемерово
17 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание стилизованных иконок к форуму

    Необходимо создание пакета графики и логотипа для форума IP.Board 2.3.6. Базовый шаблон, под который должна быть выполнена графика — IP.Board Pro (пример: http://forums.invisionpower.com). Тематика форума — покер в различных вариациях (онлайн, оффлайн, спортивный и т.п.; ...

    Иконки и Пиксель-арт18 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Изготовление флеш-дизайна по примеру

    Есть существующий посторонний сайт: http://www.navitas-int.com. Требуется изготовить приблизительно подобный же по внешнему виду. Предполагаемые различия в колерах и содержании. Полное ТЗ будет предоставлено. Интересует средняя стоимость работы / вилка стоимости. Я в данном случае просто ищу ...

    Веб-программирование15 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дизайн сайта-приветствия для набора сайтов

    $150

    Необходимо создать дизайн и вёрстку сайта-приветствия, содержащего ссылки на ряд информационно-развлекательных сайтов, представленных как проекты под одним лейблом. Домен — boonker.ru; читается как БУУ!нкер, т.е. звук «на испуг». Можно попробовать как-то сыграть на этом при ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Перевёрстка страницы

    $10

    Есть следующая страница: http://banki72.ru/index.php?autocom=homepage Необходимо выполнить вёрстку информационных блоков (т.е. центральная часть страницы) согласно прикреплённому изображению. Верхняя и нижняя часть в правке не нуждается, т.к. является стандартным враппером форума.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад
Отзывы фрилансеров
TEHb
35 летСербия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$150
10 баллов
16 лет назад
Дизайн сайта-приветствия для набора сайтов
Замечательный заказчик, с пониманием отнёсся к задержке, все хорошо утвердил без проблем, оплатил всё четко и в полном размере! Спасибо, рад сотрудничеству!
Лучше поздно, чем никогда. Работа выполнена качественно и в срок. Спасибо за. :)
Ответный отзыв
Kudja
41 годБеларусь
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 отзывов(-1)
$10
10 баллов
16 лет назад
Перевёрстка страницы
Хороший заказчик - терпеливый. По причине некоторых обстоятельств выполнение заказа затянулось, заказчик терпеливо выждал результатов. оплату произвел сразу после выполнения и проверки.
TEHb
35 летСербия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$85
10 баллов
16 лет назад
Вёрстка админ-панели
Очень приятно работать. Все задачи поставил чётко, с правками — тоже самое, всё чётко и ясно! 12 баллов из 10 =)
Код аккуратный, видно отличное знание CSS. Возникающие в ходе вёрстки проблемы решались быстро. Кроме этого, было написано несколько несложных алгоритмов на JavaScript. Рекомендую.
Ответный отзыв