Операционные системы:
* Unix
* Web server Apache,Nginx
* Databases: MySQL
* FTP servers: Proftpd, ftpd, pure-ftpd.
* DNS: bind or named.
* Mail SMTP:Sendmail,Exim.
* POP3/IMAP
* Security:chkrootkit, rkhunter.
Протоколы TCP/IP TCP/UDP ( STMP, POP, HTTP, SSL, SSH, FTP, DNS, TELNET, etc.)
Установка панелей : Directadmin, ISP, Cpanel
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
11 лет назад
Довольно быстро выполнил поставленную задачу, спасибо
$30
10 баллов
11 лет назад
Настроил сервер отлично
$10
10 баллов
11 лет назад
Всё перенесено корректно, сайт работает. Проблем никаких не возникло, работа исполнена быстро и чётко.
Системное администрирование
1 отзыв
от $80
от 1 дня
#72
Служба поддержки
нет отзывов
от $100
от 1 дня
#595