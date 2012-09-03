dumazil

Ярослав dumazil

 
38 летУкраина/Винница
13 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Операционные системы:

* Unix

* Web server Apache,Nginx

* Databases: MySQL

* FTP servers: Proftpd, ftpd, pure-ftpd.

* DNS: bind or named.

* Mail SMTP:Sendmail,Exim.

* POP3/IMAP

* Security:chkrootkit, rkhunter.

Протоколы TCP/IP TCP/UDP ( STMP, POP, HTTP, SSL, SSH, FTP, DNS, TELNET, etc.)

Установка панелей : Directadmin, ISP, Cpanel

MySQLNginxApacheUnixcPanel
Отзывы заказчиков
lexxcorp
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Установить redmine на сервер
Довольно быстро выполнил поставленную задачу, спасибо
Хороший заказчик, оплата сразу же после выполненной работы, рекомендую.
Ответный отзыв
insiderman
Андрей 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Задание для админа
Настроил сервер отлично
Хороший заказчик, оплата сразу же после выполненной работы, рекомендую.
Ответный отзыв
Deviant
Роман 
51 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Перенести сайт с хостинга на хостинг.
Всё перенесено корректно, сайт работает. Проблем никаких не возникло, работа исполнена быстро и чётко.
Хороший заказчик, оплата сразу же после выполненной работы, рекомендую.
Ответный отзыв
Системное администрирование
1 отзыв
от $80
от 1 дня
#72
Служба поддержки
нет отзывов
от $100
от 1 дня
#595