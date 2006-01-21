dushasokol

Андрей Соколов dushasokol

 
42 годаРоссия/Череповец
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Геймдизайнер и концепт-художник

    $500

    Проект: Морпг-фэнтези с мобильной и браузерной версией. На стадии разоработки дизайн документа. Требуется: гемдизайнер 1.отличное знание существующих мморпг 2.портфолио по мобильным проектам. 3.работа удаленная, зп по собеседованию. концепт-художник 1.обязательно должен владеть техникой пиксель-арта. 2.портфолио (желательно по мобильным проектам). 3.работа удаленная, зп по собеседованию. резюме на [email protected]

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайнерская фирма

    $2500

    Компании для оформления сайта и мобильных приложений требуются услуги дизайнерской фирмы, требования: 1. Дизайнерская фирма со средней историей. 2. Опыт работ не только по веб проектам, но и по дизайну интерфейсов. 3. Фирма со средними расценками (не новички, ...

    Прочее27 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • PHP-програмист/Сисадмин

    $700

    1.Наличие опыта работы . 2.Знание сетевых протоколов и умения проектирования сетевых функций. 3.Знание языка PHP 4.Знание языка проектирования UML Важно знание линукс-систем, интересует не столько веб-разработчик сколько владеющий ПХП сисадмин

    PHP
    Системное администрирование8 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • JAVA программист

    $1400

    Java-программист 1. Опыт разработки игр на языке Java для мобильных платформ. 2. Наличие портфолио игр. 3. Умение работать с графикой. 4. Навыки проектирования системных функций. 5. Знание сетевых протоколов и умения проектирования сетевых функций. 6. Знание языка проектирования UML.

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    18 лет назад