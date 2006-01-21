dushasokol

Проект: Морпг-фэнтези с мобильной и браузерной версией. На стадии разоработки дизайн документа. Требуется: гемдизайнер 1.отличное знание существующих мморпг 2.портфолио по мобильным проектам. 3.работа удаленная, зп по собеседованию. концепт-художник 1.обязательно должен владеть техникой пиксель-арта. 2.портфолио (желательно по мобильным проектам). 3.работа удаленная, зп по собеседованию. резюме на [email protected]
- $500Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт17 лет назад
- $2500
Компании для оформления сайта и мобильных приложений требуются услуги дизайнерской фирмы, требования: 1. Дизайнерская фирма со средней историей. 2. Опыт работ не только по веб проектам, но и по дизайну интерфейсов. 3. Фирма со средними расценками (не новички, ...Прочее27 заявокЗакрыт18 лет назад
- $700
1.Наличие опыта работы . 2.Знание сетевых протоколов и умения проектирования сетевых функций. 3.Знание языка PHP 4.Знание языка проектирования UML Важно знание линукс-систем, интересует не столько веб-разработчик сколько владеющий ПХП сисадминСистемное администрирование8 заявокЗакрыт18 лет назад
- $1400
Java-программист 1. Опыт разработки игр на языке Java для мобильных платформ. 2. Наличие портфолио игр. 3. Умение работать с графикой. 4. Навыки проектирования системных функций. 5. Знание сетевых протоколов и умения проектирования сетевых функций. 6. Знание языка проектирования UML.Веб-программирование6 заявокЗакрыт18 лет назад