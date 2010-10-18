Нужен исполнитель на долгосрочное сотрудничество. Необходимо изготовить несколько статичных фотореалистичных кнопок размером 237*60 пикселей. Назначение кнопки - статичный баннер на сайте.
Иконки и Пиксель-арт12 заявок
Закрыт
12 лет назад
Нужен исполнитель на долгосрочное сотрудничество. Необходимо изготовить несколько статичных фотореалистичных кнопок размером 237*60 пикселей. Назначение кнопки - статичный баннер на сайте.
Есть фотографии с цифровой камеры в RAW и их 80% и просто в JPG около 20% от общего числа. Их нужно привести в порядок (отретушировать), подкорректировать, возможно откадрировать и так далее. Каждая фотография должна мне ...
Необходимо получить уникальный код компьютера, который бы был постояным и не зависел от переустановки Windows (XP, Vista, 7), установки одной или нескольких виртуальных машин. Разработка на C++. Приветствуются разработчики, уже решавшие подобную задачу. Дополнительные комментарии: Есть программный продукт, ...