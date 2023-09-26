Добрый день!
Предлагаю то, что умею хорошо и профессионально. Я никогда не возьмусь за проект, не зная как его делать. Хотя бывает необходимость пойти по новому и неизведанному пути. И здесь я руководствуюсь только доступными мне средствами и инструментами, творческими и умственными возможностями, оставаясь честными перед заказчиком, выдавая качественный продукт.
Порядочность – сегодня, завтра – доверие, послезавтра – понимание. Считаю порядочность, самым важным качеством в отношении с другими людьми.
Предлагаю такие услуги, как :
- Дизайн сайтов ;
- Верстка сайтов ;
- Разработка фирменного стиля ;
- и другие услуги по графическому дизайну.
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Портфолио
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Верстка полиграфии
нет отзывов
от $300
от 4 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $500
от 5 дней
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Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $150
от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
от $400
от 5 дней
нет рейтинга