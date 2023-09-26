Добрый день!

Предлагаю то, что умею хорошо и профессионально. Я никогда не возьмусь за проект, не зная как его делать. Хотя бывает необходимость пойти по новому и неизведанному пути. И здесь я руководствуюсь только доступными мне средствами и инструментами, творческими и умственными возможностями, оставаясь честными перед заказчиком, выдавая качественный продукт.

Порядочность – сегодня, завтра – доверие, послезавтра – понимание. Считаю порядочность, самым важным качеством в отношении с другими людьми.

Предлагаю такие услуги, как :

- Дизайн сайтов ;

- Верстка сайтов ;

- Разработка фирменного стиля ;

- и другие услуги по графическому дизайну.