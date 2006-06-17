Нужна срочно даза данных по городам и странам. Кто возмётся спарсить такую базу с сайта: http://sexer.iepazisanas.com/profile/join.htm.php?sid=106 Нужны все страны и города на всех языках. Или есть ли у кого база, похожая как на www.mamba.ru, но только ещё ...