Есть сайт: http://appoyo.com/ru/ Необходимо: - доработать, отредактировать, расширить все текста на всех страницах с русским языком - посути привести в четабельный и логический вид - просмотрите все страницы и предложите свою цену за комплекстную работу ...
- Редактирование и Корректура17 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется сайт как http://iportret.ru/ 1. нужно создать подобное для одной социальной сети 2. эта разработка будет подключена к социалке для разнообразия и как дополнительный сервис Техническое задание: - загрузка фотографий и генерация "рамок", "коллажей" и "календарей" - только для зарегестрированных ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужна срочно даза данных по городам и странам. Кто возмётся спарсить такую базу с сайта: http://sexer.iepazisanas.com/profile/join.htm.php?sid=106 Нужны все страны и города на всех языках. Или есть ли у кого база, похожая как на www.mamba.ru, но только ещё ...Базы данных1 исполнительЗавершен17 лет назад
Требуется сделать сайт знакомств с упором на зароботок от SMS. Пример: www.smski.ru + свои дополнения Например: - отправка СМС со своего аккаунта через интернет, предворительно оплатив их через короткий номер. - подарок другому юзеру оплатив тоже ...Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт18 лет назад