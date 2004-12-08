Необоходимо слегка изменить скрипт доски Almond Classifieds (Pro Edition) - подправить дизайн, поставить каптчу. Просьба обращаться толко после ознакомления с кодом free версии и легким изменением ее дизаина в стиле joblist.ru, slando.ru/ (background, заголовки и т.п). ...
- $100Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $5000
Необходимо удаленно разработать CRM систему аналог www.crmweb.biz. Желательно на .NET. Обязательно иметь опыт подобных работ. Просьба указывать ссылки на работы.Веб-программирование14 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо доработать .Net CRM систему Просьба обращаться лицам/группам лиц работающим с .Net и имеющим примеры работПрикладное ПО6 заявокЗакрыт18 лет назад
- $1000
Небходимо глубокие знания и потверждаемый опыт работы (не менее 2 лет) с технологиями ASP.NET, ASP, .NET (C#, VB.NET). Знание и применение ХМЛ/HTML/CSS. Желательно знать Microsoft CMS, CRM системами, иметь опыт работы с порталами Rainbow, DotNetNuke, поисковыми ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт18 лет назад
Куплю, профинансирую разработку высококачественной CMS или CRM системы на C#(VB.NET), ASP.NET 2.0. Просьба указывать линки на демо (аналоги).Системы управления (CMS)12 заявокЗакрыт18 лет назад
Требуется сайт: 2 - 4 оригинальных и 4 - 6 текстовых темплате - страниц. Горизонтальное и вертикальное меню. ASP.NET. Сайте аналогичный по дизайну будет указан.Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт19 лет назад
- $200
Website (Demo). Примерно 40-50 форм наследуемых из 10-15 templates. C елементами портальной технологии (rainbowportal.net, dotnetnuke.com)Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт19 лет назад