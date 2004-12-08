eTest

Гость eTest

 
NaN лет
19 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
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  • Доработка скрипта доски объявлений (PHP, MySQL)

    $100

    Необоходимо слегка изменить скрипт доски Almond Classifieds (Pro Edition) - подправить дизайн, поставить каптчу. Просьба обращаться толко после ознакомления с кодом free версии и легким изменением ее дизаина в стиле joblist.ru, slando.ru/ (background, заголовки и т.п). ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • CRM система

    $5000

    Необходимо удаленно разработать CRM систему аналог www.crmweb.biz. Желательно на .NET. Обязательно иметь опыт подобных работ. Просьба указывать ссылки на работы.

    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • .NET Developer

    $1000

    Небходимо глубокие знания и потверждаемый опыт работы (не менее 2 лет) с технологиями ASP.NET, ASP, .NET (C#, VB.NET). Знание и применение ХМЛ/HTML/CSS. Желательно знать Microsoft CMS, CRM системами, иметь опыт работы с порталами Rainbow, DotNetNuke, поисковыми ...

    HTMLCSS
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Website

    Требуется сайт: 2 - 4 оригинальных и 4 - 6 текстовых темплате - страниц. Горизонтальное и вертикальное меню. ASP.NET. Сайте аналогичный по дизайну будет указан.

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    19 лет назад

  • Website (Demo).

    $200

    Website (Demo). Примерно 40-50 форм наследуемых из 10-15 templates. C елементами портальной технологии (rainbowportal.net, dotnetnuke.com)

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    19 лет назад