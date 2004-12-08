Небходимо глубокие знания и потверждаемый опыт работы (не менее 2 лет) с технологиями ASP.NET, ASP, .NET (C#, VB.NET). Знание и применение ХМЛ/HTML/CSS. Желательно знать Microsoft CMS, CRM системами, иметь опыт работы с порталами Rainbow, DotNetNuke, поисковыми ...