eXeS

Евгений eXeS

 
31 годМолдова/Рыбница
15 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Быстро. Качественно. Эксклюзивно.

Доброго времени суток! Рад приветствовать Вас на своей страничке!

Меня зовут Евгений.

Ниже Вы можете ознакомиться со всей интересующей Вас информации обо мне и моей деятельности.

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И так, чем же я занимаюсь:

• Создание веб-дизайнов (LP и др.)

• Разработка логотипов

• Создание индивидуального фирменного стиля

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Что вы получаете?

PSD-файл с дизайном сайта с разделенными поименно группами, слоями и их названием (после полной оплаты)

• Аккуратный PSD-файл логотипа со всеми слоями, и их названием (после полной оплаты)

• Файл с логотипом формата .jpg, .png, .ai

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Как происходит работа:

1. Подробное обсуждение технического задания (ТЗ)

2. Создание чернового варианта

3. Предоплата 50%

4. Утверждение

5. Создание логотипа/фс/дизайна

6. Утверждение

7. Оплата остальных 50%

8. Передача файлов

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Сроки на создание дизайна сайта - в зависимости от сложности, предназначения сайта от 3-7 дней.

Сроки на создание логотипа 2-3 рабочих дня

Сроки на создание фирменного стиля 2-5 рабочих дней

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Способы оплаты:

Безопасная сделка

WebMoney

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Выигранные конкурсы:

https://www.weblancer.net/contests/566657.html

Дизайн сайтаHTML
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
недостаточно отзывов
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
shushle
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
год назад
$50
8 баллов
10 лет назад
Нужен лого для компании по производству запчастей
Лого шикарный, человек сразу все поправлял по просьбе , но в формате cdr его не прислал, так как корела нет - неожиданно как-то для дизайнера
Хорошо объясняющий и понимающий заказчик. Своевременная оплата. Возникли небольшие неполадки с форматами, но в итоге разобрались.
Ответный отзыв
Логотипы и Знаки
1 отзыв
от $80
от 2 дней
#456
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от $100
от 5 дней
#1615
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от $120
от 6 дней
#5438