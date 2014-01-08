Доброго времени суток! Рад приветствовать Вас на своей страничке!
Меня зовут Евгений.
Ниже Вы можете ознакомиться со всей интересующей Вас информации обо мне и моей деятельности.
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И так, чем же я занимаюсь:
• Создание веб-дизайнов (LP и др.)
• Разработка логотипов
• Создание индивидуального фирменного стиля
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Что вы получаете?
• PSD-файл с дизайном сайта с разделенными поименно группами, слоями и их названием (после полной оплаты)
• Аккуратный PSD-файл логотипа со всеми слоями, и их названием (после полной оплаты)
• Файл с логотипом формата .jpg, .png, .ai
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Как происходит работа:
1. Подробное обсуждение технического задания (ТЗ)
2. Создание чернового варианта
3. Предоплата 50%
4. Утверждение
5. Создание логотипа/фс/дизайна
6. Утверждение
7. Оплата остальных 50%
8. Передача файлов
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Сроки на создание дизайна сайта - в зависимости от сложности, предназначения сайта от 3-7 дней.
Сроки на создание логотипа 2-3 рабочих дня
Сроки на создание фирменного стиля 2-5 рабочих дней
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Способы оплаты:
Безопасная сделка
WebMoney
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