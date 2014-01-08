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Доброго времени суток! Рад приветствовать Вас на своей страничке!

Меня зовут Евгений.

Ниже Вы можете ознакомиться со всей интересующей Вас информации обо мне и моей деятельности.

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И так, чем же я занимаюсь:

• Создание веб-дизайнов (LP и др.)

• Разработка логотипов

• Создание индивидуального фирменного стиля

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Что вы получаете?

• PSD-файл с дизайном сайта с разделенными поименно группами, слоями и их названием (после полной оплаты)

• Аккуратный PSD-файл логотипа со всеми слоями, и их названием (после полной оплаты)

• Файл с логотипом формата .jpg, .png, .ai

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Как происходит работа:

1. Подробное обсуждение технического задания (ТЗ)

2. Создание чернового варианта

3. Предоплата 50%

4. Утверждение

5. Создание логотипа/фс/дизайна

6. Утверждение

7. Оплата остальных 50%

8. Передача файлов

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Сроки на создание дизайна сайта - в зависимости от сложности, предназначения сайта от 3-7 дней.

Сроки на создание логотипа 2-3 рабочих дня

Сроки на создание фирменного стиля 2-5 рабочих дней

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Способы оплаты:

Безопасная сделка

WebMoney

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Выигранные конкурсы:

https://www.weblancer.net/contests/566657.html