Необходимо создать баннеры для выставочного зала и каталоги. Работы должны соответствовать современным требованиям дизайна. Ожидается качественная графика и оригинальные идеи для привлечения внимания.
Баннеры11 заявок
Закрыт
3 года назад
Необходимо создать баннеры для выставочного зала и каталоги. Работы должны соответствовать современным требованиям дизайна. Ожидается качественная графика и оригинальные идеи для привлечения внимания.
Требуется выполнить доработку и редизайн сайта на платформе Битрикс24 с использованием нового решения. Кроме того, необходимо разработать новый сайт на Битриксе. Ожидается качественный подход к дизайну и функциональности.