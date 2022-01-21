ecoson

Азамат ecoson

 
36 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание баннеров и каталогов

    Необходимо создать баннеры для выставочного зала и каталоги. Работы должны соответствовать современным требованиям дизайна. Ожидается качественная графика и оригинальные идеи для привлечения внимания.

    Баннеры11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка + редизайн сайта на Битрикс24 + CRM.

    Требуется выполнить доработку и редизайн сайта на платформе Битрикс24 с использованием нового решения. Кроме того, необходимо разработать новый сайт на Битриксе. Ожидается качественный подход к дизайну и функциональности.

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    3 года назад