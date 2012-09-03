edirector

Руслан edirector

 
45 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
invex
Павел 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Натянуть сверстанный шаблон на сайт
Все супер.
Молодой, но очень профессиональный специалист. Упорный, работал всю ночь до утра, но сроки выдержал. Однозначно рекомендую Павла!
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v0lume
Артём 
29 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Подключить прием платежей и API Monexy на сайт.
Весело было сотрудничать. Особенно на финишной линии. По оплате - нет вопросов. Не откажусь ещё :)
Самый лучший программист которого я встречал. Работает быстро, даже ночь может не спать, но оговоренные сроки выдержит. Никому не рекомендую, самому нужен такой ))
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Gti
43 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Нужен простенький дизайн сайта
Весьма доволен сотрудничеством, все четко и грамотно оплата моментально.
Алексей очень профессиональный дизайнер. Сделал весь сайт за 6 часов! Постоянно на связи, не стесняется, задает вопросы и уточняет. Быстро правит под ваши замечания и в итоге вы получаете то что нужно в очень сжатые сроки. Однозначно буду обращаться к Алексею еще. Рекомендую его всем.
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