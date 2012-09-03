Нужно срочно сверстать сайт. За работу нужно браться прямо сейчас. Детали в личку.
- $100HTML-верстка15 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно подключить прием платежей и API платежной системы Monexy.com на сайт. Задача: принимать платежи через манекси и возвращать в базу информацию о том что платеж осуществлен и поменять статус в таблице. Документ по API Monexy приложил.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Есть скрипт матрицы, нужно доработать его под наши нужды и требования. Скрипт самописный на php Остальные детали обсуждаю в личке. Работа срочная, браться нужно прямо сейчас.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Предупреждаю сразу, нужен сверстанный и установленный сайт. Ничего особо придумывать не нужно... есть картинка и идея, надо просто воплотить ее в дизайне. Детали в личкуДизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Нужно срочно натянуть сверстанный шаблон на сайт. Прямо сейчас. Заявки оставляют только те, кого устраивает цена и готов взяться за работу прямо сейчас и закончить до утра.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Нужно подключить наш сайт к API платежной системы Monexy.com. Задача распределять входящий платеж на несколько кошельков в платежной системе и ложить данные о платежах в базу данных сайта. Жду ваших предложений по цене ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад