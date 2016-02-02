egorovv90

Владимир Егоров egorovv90

 
33 годаКипр/Никосия
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
NikeFIT
Виктор 
29 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Раскрутка форума
Хороший заказчик) всегда на связи, хорошо готовит все ТЗ и оплату долго не жду)) по больше бы таких
Быстро, чётко и главное индивидуальный подход
Ответный отзыв
Olya-Volya
Ольга 
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Лендинг
Приятное сотрудничество и вежливое общение, оплата без проблем, понятное изложение пожеланий. Все отлично )) Рекомендую!!!
Ольга, чутко и ответственно подходит к каждому из наших заказов, не смотря на то что мы новички в данной отрасли. Одно удовольствие сотрудничать с профессионалом своего дела. Работаем сейчас и останавливаться на данном этапе работы не собираемся.
Ответный отзыв
vertikal-nik
Роман 
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$9
10 баллов
8 лет назад
Дизайнер для банера
Хорошо сформулированные ожидания. Аккуратная оплата. Приятно работать.
Ответственный подход, своевременное выполнение и удовлетворительный результат. Спасибо за работу. Планирую будущее сотрудничество с Вами
Ответный отзыв