Необходимо сделать сайт с тематикой банков, финансовых рынков. Кто занимался такими сайтами отзовитесь. Заказ очень срочны.
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
—
нет выбранных исполнителей
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
- Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт7 лет назад
Создание программы-робота, для фин торговли. Все подробности в ЛСВеб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужна статья-рецензия, размещённая в Википедии от исполнителя.Копирайтинг7 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно создать баннер по прототипу, сроки до сегодня 18:00!Баннеры3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Для рассылки писем нужен исходник HTML письмаHTML-верстка11 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужны лендинг-пэйджи для создания компэйн-клиентовДизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужен копирайтер, рерайтер для написания статьи уникальностью в 50%. Все условия в личкуКопирайтинг22 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Для раскрутки форума нужно создать несколько банеров. Более подробную информацию готов предоставить лично. Требуются только специалисты в данном вопросе.Баннеры1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется рерайтер на написание статей на тематики форума. Более детальную информацию подробно опишу и расскажу лично. Только для специалистов в этом вопросе.Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Отзывы фрилансеров
$30
10 баллов
8 лет назад
Хороший заказчик) всегда на связи, хорошо готовит все ТЗ и оплату долго не жду)) по больше бы таких
Ответный отзыв
Быстро, чётко и главное индивидуальный подход
$50
10 баллов
8 лет назад
Приятное сотрудничество и вежливое общение, оплата без проблем, понятное изложение пожеланий. Все отлично )) Рекомендую!!!
Ответный отзыв
Ольга, чутко и ответственно подходит к каждому из наших заказов, не смотря на то что мы новички в данной отрасли. Одно удовольствие сотрудничать с профессионалом своего дела. Работаем сейчас и останавливаться на данном этапе работы не собираемся.
$9
10 баллов
8 лет назад
Хорошо сформулированные ожидания. Аккуратная оплата. Приятно работать.
Ответный отзыв
Ответственный подход, своевременное выполнение и удовлетворительный результат. Спасибо за работу. Планирую будущее сотрудничество с Вами