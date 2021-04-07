egorsergienko

Обработка фотографий для маркетплейса. Надо обработать фото для двух карточек в двух цветах. Товар 18+ вибраторы. Нанести инфографику. Пример предоставлю.
Обработка фотографий6 заявок
Закрыт
2 года назад
Обработка фотографий для маркетплейса. Надо обработать фото для двух карточек в двух цветах. Товар 18+ вибраторы. Нанести инфографику. Пример предоставлю.
обработать 18 фотографий для маркетплейса. нанести инфографику и текст на русском, нанести фон. Образец в файле. Пишите цену.
Размер: 2000 на 2000 пикселей Цвет: чёрный и белый. Логотип для печати. Шрифт и макет скину.
написать продающий текст, отредактировать фото для товара 18+
Фотографии для двух карточек ( синего и розового цветов). Образец карточки конкурента ссылка в текстовом файле. Текст должен быть уникальным образец там же.для фото надо добавить логотип, размер 45см, название. Сделать как у конкурента, но ...