egorsergienko

Егор Сергиенко egorsergienko

 
46 летРоссия/Гатчина
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$2
выплачено фрилансерам
20%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Sivolozik
Анна 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
22 отзыва
$2
10 баллов
3 года назад
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Четкое и понятное ТЗ. Быстрая оплата. Сотрудничеством довольна
Быстро, оперативно и качественно выполнила поставленную задачу. Рекомендую.
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