Привет! Я делаю дизайны сайтов, мобильных приложений или лендингов. Обучалась на курсах, а также самостоятельно. Имею опыт разработки прототипов, дизайн-концепций, перевода прототипов в дизайн. Разбираюсь в UI-Kit и умею их составлять, знаю как работать с Auto Layout и понимаю как проводятся UX-исследования.