Привет! Я делаю дизайны сайтов, мобильных приложений или лендингов. Обучалась на курсах, а также самостоятельно. Имею опыт разработки прототипов, дизайн-концепций, перевода прототипов в дизайн. Разбираюсь в UI-Kit и умею их составлять, знаю как работать с Auto Layout и понимаю как проводятся UX-исследования.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Интернет-магазин ювелирных украшений1 просмотр
- Мобильное приложениенет просмотров
- Разработка сайта для магазина зерка "Блик"нет просмотров
Дизайн мобильных приложений
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Интернет-магазины
нет отзывов
$3/час
от $15от 3 дней
нет рейтинга