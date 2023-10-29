ekaterina-mal

Екатерина Малышева ekaterina-mal

 
24 года
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад

Привет! Я делаю дизайны сайтов, мобильных приложений или лендингов. Обучалась на курсах, а также самостоятельно. Имею опыт разработки прототипов, дизайн-концепций, перевода прототипов в дизайн. Разбираюсь в UI-Kit и умею их составлять, знаю как работать с Auto Layout и понимаю как проводятся UX-исследования.

Дизайн мобильных приложений
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$3/час
от $15от 3 дней
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Интернет-магазины
нет отзывов
$3/час
от $15от 3 дней
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