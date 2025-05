Веб-дизайн, дизайн приложений

Hello! My name is Katerina. I do a wide range of work. From marketplace cards and landing pages to mobile interfaces and animation. I am mastering neural networks and prompt engineering. I generate characters for mobile games, illustrations for websites and books. Tools I use: Adobe Photoshop, Adobe After Effects, Figma.





Привет! Меня зовут Катерина.

Выполняю широкий спектр работ. От карточек маркетплейсов и лендингов до мобильных интерфейсов и анимации. Осваиваю нейросети и prompt engineering. Генерирую персонажей для мобильных игр, иллюстрации на сайт и для книг.

Инструменты, которыми я владею: Adobe Photoshop, Adobe After Effects, Figma.