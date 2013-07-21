eldar_arch

Эльдар eldar_arch

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Личные данные.

Эльдар М. Вахидов.

8814 Bay Parkway, Brooklyn, NY.

Тел: (718) 844-9822

E-mail: [email protected]

Дата рождения: 11.05.1983.

Семейное положение: женат, дети есть.

Образование.

2000-2005 Ташкентский Архитектурно-Строительный Институт.

Полученная специальность: архитектор

Опыт работы.

2002-2013 ЧФ «Персональная творческая мастерская архитектора Вахидова».

Должность: архитектор, 3D конструктор, визуализатор.

Знание языков.

• Русский - 100%; английский - 35%.

Навыки работы с компьютером и оргтехникой.

• MS Office, AutoCAD(100%), 3Ds Max(40%), Adobe Photoshop(40%).

Портфолио.

http://www.weblancer.net/users/eldar_arch/portfolio/

http://issuu.com/eldarovich/docs/houses

http://issuu.com/eldarovich/docs/schools__colleges

http://issuu.com/eldarovich/docs/offices

http://issuu.com/eldarovich/docs/trade_centrs

http://issuu.com/eldarovich/docs/hotels

http://issuu.com/eldarovich/docs/hotels