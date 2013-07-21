Личные данные.
Эльдар М. Вахидов.
8814 Bay Parkway, Brooklyn, NY.
Тел: (718) 844-9822
E-mail: [email protected]
Дата рождения: 11.05.1983.
Семейное положение: женат, дети есть.
Образование.
2000-2005 Ташкентский Архитектурно-Строительный Институт.
Полученная специальность: архитектор
Опыт работы.
2002-2013 ЧФ «Персональная творческая мастерская архитектора Вахидова».
Должность: архитектор, 3D конструктор, визуализатор.
Знание языков.
• Русский - 100%; английский - 35%.
Навыки работы с компьютером и оргтехникой.
• MS Office, AutoCAD(100%), 3Ds Max(40%), Adobe Photoshop(40%).
Портфолио.
http://www.weblancer.net/users/eldar_arch/portfolio/
http://issuu.com/eldarovich/docs/houses
http://issuu.com/eldarovich/docs/schools__colleges
http://issuu.com/eldarovich/docs/offices
http://issuu.com/eldarovich/docs/trade_centrs
http://issuu.com/eldarovich/docs/hotels