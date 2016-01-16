elena237

Елена Ермакова elena237

 
59 летРоссия/Тихорецк
8 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
osmanbekirov
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Скорректировать плагин на WP
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Работу выполнил вовремя, качественно! Рекомендую!
Ответный отзыв
crackos
Кирилл 
30 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Внедрить на сайте WP . UTM меток
Все хорошо, сотрудничеством доволен!
Спасибо большое за работу! Кирилл выполнил работу качественно и в срок! Приятно работать с такими специалистами! Буду обращаться и дальше!
Ответный отзыв