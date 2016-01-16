Требуется специалист по наполнению сайта статьями с источников предоставленных руководителем проекта. С опытом работы на WP. Умение работать с картинками, желательно в ФШ . Зарплата 1200 р. в неделю. ( Это 14-15 статей в день)
- Редактирование и Корректура22 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $150
В женский развлекательный проект ( сайт+страничка в Фейсбук) требуется Контент-менеджер. [b]Что необходимо делать [/b]1.Искать вирусный материал (статьи) 2.Размещать на сайт WP 3.Размещать анонсы статей в ФБ. 4.Поиск картинок [b]Какие требования к работнику [/b]1. Женщина 2. Умение писать завлекающие заголовки 3.Минимальные навыки работы в ФОтошоп ...Наполнение сайтов21 заявкаЗакрыт6 лет назад
Требуется сотрудник, умеющий делать рерайт, имеющий базовые навыки в Фотошоп, умеющий делать завлекающие заголовки. Размещать статьи на сайте. Буду работать с девушкой, студенткой, ответственной. Обучение процессу. Работа интересная. Оплата понедельная -2 тыс в неделю + ...Рерайтинг37 заявокЗакрыт7 лет назад
Что бы контентент менеджер мог сразу не заходя на http://utmurl.ru/ , взять метку и разместить в куда необходимо. примерно должно быть такВеб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Плагин My-Popap выводится на всех страницах сайта. необходимо уменьшить видимость крестика в верхнем правом углу. Сделать его менее заметным.Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте! Мне нужен копирайтер на постоянную работу. Необходимо писать качественные статьи в раздел о беременности и родах. Желательно иметь хоть какое то медицинское образование. Буду платить на начальном этапе 50р за 1к, в дальнейшем подниму, ...Копирайтинг129 заявокЗакрыт8 лет назад