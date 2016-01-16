Здравствуйте! Мне нужен копирайтер на постоянную работу. Необходимо писать качественные статьи в раздел о беременности и родах. Желательно иметь хоть какое то медицинское образование. Буду платить на начальном этапе 50р за 1к, в дальнейшем подниму, ...