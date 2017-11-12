Требуется наполнитель сайта-редактор

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт22 заявки505 просмотров

Требуется специалист по наполнению сайта статьями с источников предоставленных руководителем проекта. С опытом работы на WP. Умение работать с картинками, желательно в ФШ .

Зарплата 1200 р. в неделю. ( Это 14-15 статей в день)

WordPress
8 лет назад
elena237
Елена 
61 год
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров