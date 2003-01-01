Необходимо провести лингвистическую экспертизу короткой email переписки.
Доработки по статье
Статью прилагаю.
"Перечень работ повышенной опасности" – не указаны в нормальном виде нормативно-правовые акты. Они должны быть прописаны в соответствии с Консультантом, то есть "Приказ Минсоцразвития РФ №1 от 01.01.2001". Также в статье, что это за постановления, кто их принял, когда, под каким номером? Не понятно. доработать
Срочно - 2 часа.
оплата 500 р
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