Задача сделать рерайт с высокой уникальностью. Перепечатать текст сократив на 30-40 % с сохранением основной идеи. Объем 365 фото. Пример во вложении. Проверка на плагиат www.text.ru/antiplagiat/unautorized уникальность 100%
Статьи женской тематики - 10 штук
Медицинская и женская тематики, статьи для информационных сайтов.
50 руб за 1000 знаков. Пишите пожалуйста, только если вам подходит.
Оплата поэтапно, по факту. Вебмани - рубли.
Это может быть рерайтинг, но источники с вас.
Полное тз в лс.
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Заявки фрилансеров
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