Статьи женской тематики - 10 штук

Моему негодованию нет предела!Господи, что за заказчики пошли! Неужели вы думаете, что вы вправе принять у исполнителя работу, хорошую работу, пообещать заплатить, протянуть время, а потом кинуть? Просто кинуть, не отвечать на сообщения, и снять исполнителем к тому же! Если Вас что-то не устроило в моей работе, можно всегда договориться, а не психовать и убирать исполнителем, чтобы не платить! А может вы изначально и не собирались платить? Я вам русским языком ведь написала, что я, дословно, "постараюсь довести до уникальности 90% ваш текст"! и вы пишете мне, чтобы я за полчаса исправила то, что я делала целый день-вы не попутали ничего? Фрилансер-вам не раб какой-то! Захотели заплатили, что-то не понравилось-обойдетесь! Изначально спрашивала ведь: Какие требования к тексту? Про вашу уникальность Вообще не было речи. Я все равно исправила. Ладно, обещали заплатить хоть половину, если не исправлю-где? Я исправила весь текст за час! Скинула. Вы сто процентов его видели, потому что были он-лайн, я видела! Ну где ваша совесть, Виктория Белинская? Какая-то нервная, невежественная, ничего не помнит, не объясняет, все приходилось выспрашивать! Она еще и недовольно отвечала! Вообщем, я не то что Не рекомендую, я кричу-бегите от таких людей! Если у вас всё-таки вдруг проснется совесть, и вы решите мне заплатить-я отзыв уберу. Номер вы знаете.