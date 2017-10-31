Нужна статья о 5 зарубежных интернет-магазинах косметики

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
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Нужна статья о 5 зарубежных интернет-магазинах косметики: BeautyBay, Feelunique, TesterKorea, Escentual, Strawberrynet (ассортимент, бренды, привилегии, как сэкономить на приобретении, какой метод доставки подобрать, как расплатиться за покупку, как вернуть товар, таможенные сборы и т.д.). Срок 3-4 дня. Оплата 50 р. 1000 зн. 

8 лет назад
lekanova
48 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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