Редактор медицинский текстов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт5 заявок218 просмотров

Для экспертной проверки и грамотности 50-ти медицинских текстов и последующей корректировки и редактуры требуется редактор-корректор в высшим мед образованием, желательно по специальности неврология.

7 лет назад
Erof
41 год
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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