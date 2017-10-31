Редактор медицинский текстов

Добрый день! Есть текст двух писем + информация со страницы благодарности (подписная на марафон). Необходимо из этого сделать логическую цепочку из трех писем. Уточняющей информации предостаточно. Предоставим по запросу. Вот эти два письма: https://docs.google.com/document/d/1H9lpMJ1go9AjGVtY1SOFmjU9JhHowu1Q4TRa5vywJaU/edit ...