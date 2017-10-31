Редактура и корректура статьи на тему классического маркетинга

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт17 заявок238 просмотров

9000 символов. Тематика "анализ конкурентов". 

Требуется

  • Грамматика (словообразование, морфология и синтаксис)
  • Лексика, словоупотребление.
  • Стилистика.
  • Связность речи, логика.
  • Орфография.
  • Пунктуация.
  • Правила набора.
  • Единообразие написания
8 лет назад
fonbegemot
Евгений 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров