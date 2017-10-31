Нyжно проверить и исправить хyдожественный текст: yбрать мелкие опечатки и погрешности с автоперевода. Формат Wоrd, объем 134стр.
Редактура и корректура статьи на тему классического маркетинга
9000 символов. Тематика "анализ конкурентов".
Требуется
- Грамматика (словообразование, морфология и синтаксис)
- Лексика, словоупотребление.
- Стилистика.
- Связность речи, логика.
- Орфография.
- Пунктуация.
- Правила набора.
- Единообразие написания
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