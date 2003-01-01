Разработать граммотное ТЗ на мобильное приложение

Необходимо разработать грамотное структурированное ТЗ

На разработку мобильного приложения для IOS и Android.

Со схематикой типо как http://improve-group.ru/website/improve/var/custom/Image/ImproveIT_UX-UI-design2.png

Экран,прототип кнопок ЧБ ,описание функции кнопок и что за чем идет в последовательности.

Приложение аналог http://taximeta.ru/

Всего там около 12 экранов

Но само тз нужно растянуть минимум на страниц 25.

+ Составить в таблице отдельно смету с кол-вом дней и сроков по каждому пункту функционала а сроки и стоимость я сам впишу. Работать нужно до полного утверждения с правками,и быть на связи. Сроки до конца недели