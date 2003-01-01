Разработать граммотное ТЗ на мобильное приложение

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт1 заявка177 просмотров

Необходимо разработать грамотное структурированное  ТЗ

На разработку мобильного приложения для IOS и Android.

Со схематикой типо как  http://improve-group.ru/website/improve/var/custom/Image/ImproveIT_UX-UI-design2.png 

Экран,прототип кнопок  ЧБ ,описание функции кнопок и что за чем идет в последовательности.

Приложение аналог http://taximeta.ru/

Всего там около 12 экранов

Но само тз нужно растянуть минимум на страниц 25.

+ Составить в таблице отдельно смету с кол-вом дней и сроков по каждому пункту функционала а сроки и стоимость я сам впишу. Работать нужно до полного утверждения с правками,и быть на связи. Сроки до конца недели

AndroidiOS
8 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

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