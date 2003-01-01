Нужен врач-редактор по мастопатии

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
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Основная задача в том, что у меня есть список разделов и ключевых слов для сайта по мастопатии, нужно под каждую страницу написать, что в ней должны быть описано.

Далее копирайтер пишет текст и передаёт вам на проверку. Вы его корректируете и отдаете в работу на размещение.  100р статья.

8 лет назад
tatka007
39 лет
13 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад

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