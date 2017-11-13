Надо отредактировать два отзывы о видеорегистраторе.

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Сам текст:

1.BlackVue DR490L-2CH

Недавно захотел приобрести себе новый видеорегистратор и выбрал данную модель. И что я хочу сказать об этой модели: она идеально подходит для меня по функционалу и цене.

При пользовании я заметил следующие преимущества: великолепное качество фотографии; возможность установки GPS-модуля снаружи и получать более качественный сигнал; очень хорошее качество съемки (Full HD 30fps) изображение всегда четкое, цвета передаются без инверсии, даже в пасмурную погоду; замечательная съемка ночью, даже если освещение не очень хорошее, номера предыдущих и встречных машин можно разобрать без труда; поддержание карт MictoSD до 128 GB; очень малый размер обоих камер и они не мешают смотреть на дорогу;

Но даже в таком замечательном регистратор нашлось несколько минусов: возможность обновления ПО и синхронизация только серез ПК; если у вас есть подогрев лобового стекла то готовьтесь к сильным помехам, но это при стандартном размещении датчика; если захотите провести какие-то манипуляции по телефону, то это у вас не получится.

2.BlackVue DR490L-2CH

С этой фирмой дело уже было. Покупаю второй видеорегистратор этой фирмы. И ни разу не разочаровал в ней. Производитель изрядно постарался, доработав свою топовую модель, убрав главный недостаток предыдущего аппарата блок PowerMagicPro. После длительного использования устройства я заметил следующие три плюсы: внешний вид, очень хорошее качество изображения и небольшие размеры.

В устройстве присутствует большое количество настроек. Для передней камеры можно выбирать качество съемки, если хотите, то можно отключить микрофон. Присутствует сенсорный экран размером 3,5 дюймов, которым очень удобно пользоваться. Так же присутствует голосовое сопровождение, во многих случаях это может стать большим плюсом.

Данный производитель является корейским брендом. Для меня главным минусом регистратора является отсутствие русского украинского языка и поэтому приходится пользоваться английским. Для меня это не очень удобно, но я надеюсь, что производители выпустят обновления, в котором будет присутствовать русский язык. Еще один недостаток, который обнаружил я небольшой угол охвата, но это можно исправить установкой двух камер.