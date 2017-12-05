Поменять текст в html файлах (вставить перевод)

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен13 заявок291 просмотр

Есть слайды в html, нужно вставить перевод. Работа копи пасте.

7 презентаций.

В каждой презентации где-то 7-10 файлов html.

Единственная сложность - иногда попадаются картинки с надписями. Нужно будет в графическом редакторе менять.

Пример презентации http://slide.medmult.com.ua/pompe/index.html

HTML
8 лет назад
vitviolli
48 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

V_Roman_V
Роман 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$20
20 дней
Все сделано качественно! Рекомендую.
Было приятно иметь дело с Виталием. Своевременно давал ответы на возникшие вопросы и произвел оплату полностью и в срок.

Заявки фрилансеров

V_Roman_V
Роман 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад