Отредактировать отсканированный текст

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Завершен16 заявок313 просмотров

12 страниц А5.  в ворде. Формулы не распознались и слова некоторые.

8 лет назад
nworm
43 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

stray-white
Ольга 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
8 лет назад
$5
1 день
Всё замечательно сделано. Спасибо.
Андрей предоставил все материалы, необходимые для работы, и был на связи. Быстрая проверка работы и оплата. Спасибо! Рекомендую, с таким заказчиком приятно работать.

Заявки фрилансеров

stray-white
Ольга 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
8 лет назад