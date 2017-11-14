Отредактировать отсканированный текст

Статью прилагаю. "Перечень работ повышенной опасности" – не указаны в нормальном виде нормативно-правовые акты. Они должны быть прописаны в соответствии с Консультантом, то есть "Приказ Минсоцразвития РФ №1 от 01.01.2001". Также в ...