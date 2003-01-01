Требуется создание итогового плана статей Необходимо составлять план статей на основе собранных и/или своих подзаголовков. Примерное время на создание одного тз около 15-20 минут Цена за создание 1 ...
Ищу исполнителя для написания постов во "Вконтакте"
Ищу исполнителя для написания 30 постов во "Вконтакте" - емких, качественных и грамотных. Стоимость одного поста + картинка из гугла - 40 рублей.
Заявки фрилансеров
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