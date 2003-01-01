Ищу исполнителя для написания постов во "Вконтакте"

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт43 заявки355 просмотров

Ищу исполнителя для написания 30 постов во "Вконтакте"  - емких, качественных и грамотных. Стоимость одного поста + картинка из гугла - 40 рублей. 

Написание постов
8 лет назад
valenta96
29 лет
8 лет в сервисе
Была
год назад

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Нет заявок фрилансеров