Мониторинг бизнес тренеров, обучающих центров

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт5 заявок425 просмотров

Необходим мониторинг по разным городам бизнес-тренеров, центров проводящих курсы и семинары, руководителей женских и бизнес журналов. Необходимы их данные, контакты, местонахождение (почта, телефоны, очень желательно скайп, вайбер, вотсап и т.д.). Более подробно при общении

8 лет назад
guest_15104225064925
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров