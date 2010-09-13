Образование:

1991-2001 гг. - средняя общеобразовательная школа №143

2001-2006 гг. - МИРЭА факультет информационных технологий

Работа:

2006-2009 гг. - работала СЕО Оптимизатором в компании ZI-Net

С 2009 г. - небольшой собственный бизнес на рынке продвижения и создания сайтов

О себе:

- За время работы оптимизатором разработала собственные стратегии продвижения сайтов и постоянно их совершенствую;

- Слежу за изменениями в алгоритмах поисковых систем, наработанная база клиентов позволяет производить своего рода "эксперименты";

- Являюсь руководителем команды дизайнеров и программистов.