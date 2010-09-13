Образование:
1991-2001 гг. - средняя общеобразовательная школа №143
2001-2006 гг. - МИРЭА факультет информационных технологий
Работа:
2006-2009 гг. - работала СЕО Оптимизатором в компании ZI-Net
С 2009 г. - небольшой собственный бизнес на рынке продвижения и создания сайтов
О себе:
- За время работы оптимизатором разработала собственные стратегии продвижения сайтов и постоянно их совершенствую;
- Слежу за изменениями в алгоритмах поисковых систем, наработанная база клиентов позволяет производить своего рода "эксперименты";
- Являюсь руководителем команды дизайнеров и программистов.
Действие аккаунта приостановлено!
Дизайн сайтов
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от $200
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Поисковые системы (SEO)
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от $200
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Сайты «под ключ»
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от $500
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