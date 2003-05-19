Необходимо разработать учебные работы в ArchiCAD, включая кухню в интерьере, парк с акцентом и четыре двухэтажных дома для деревни. Стиль для кухни - любой, кроме китча и классицизма. Парк должен включать растения и освещение, зонирование приветствуется. Срок выполнения - 18 декабря до 20:00.