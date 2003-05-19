Необходимо выполнить ряд учебных работ в 3ds Max по созданию интерьеров и экстерьеров. Задачи включают изучение булевых операций, создание сцен с шахматами и посудой, работу с модификаторами и визуализацию сцен с использованием Corona. Срок сдачи — 18 декабря, 20:00.
Студентка колледжа, учусь на специальности Дизайн (интерьеров и логотипов), помогите закрыть сессию, пожалуйста. Изучаю программы Photoshop, ArchiCAD, 3ds Max. На сайте я исключительно заказчик
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- Интерьеры и Экстерьеры3 заявкиЗакрыт3 года назад
Задача включает разработку интерьеров и экстерьеров в ArchiCAD. Необходимо создать кухню, арт-стену, парк с акцентом и небольшую деревню из 4 двухэтажных домиков. Парк должен включать растения и освещение, быть полноценной композицией. Срок выполнения - до 18 декабря 20:00. Работа учебная, без необходимости глубокой проработки деталей.Интерьеры и Экстерьеры1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать учебные работы в ArchiCAD, включая кухню в интерьере, парк с акцентом и четыре двухэтажных дома для деревни. Стиль для кухни - любой, кроме китча и классицизма. Парк должен включать растения и освещение, зонирование приветствуется. Срок выполнения - 18 декабря до 20:00.Интерьеры и Экстерьеры1 заявкаЗакрыт3 года назад