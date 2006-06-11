ermaksoft

Гость ermaksoft

 
47 летУкраина
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
ossadchy
Юрий 
39 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
28 отзывов(-4)
$500
0 баллов
17 лет назад
Бух программа для Linux
Заказчик просто исчез. В ответ на все сообщения -- молчание.