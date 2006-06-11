Необходимо чтоб проигрывались файлы divX и чтоб не оставался контент на стороне клиента пример http://www.sonypictures.com/movies/ghostrider/vividas
- $150Веб-программирование5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $150
Необходимо чтоб проигрывались файлы divX и чтоб не оставался контент на стороне клиента пример http://www.sonypictures.com/movies/ghostrider/vividasВеб-программированиенет заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Требование: наличие опыта стучите пишитеВеб-программирование1 исполнительЗакрыт17 лет назад
На постоянную работу требуется человек отвественно относящийся к работе Возможна работа в оффисе или удаленно. Жду РезюмеВеб-программирование8 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
На постоянную работу требуется дизайнер, творчески походящий к работе. Обязательно: опыт, желаения работать и ПОСТОЯННЫЙ ДОСТУП К ИНТЕРЕНТУ!Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт17 лет назад
Нужен на постоянную работу программист умеющий писать/исправлять компоненты/модули для Джумлы. Желательно НОРМАЛЬНОЕ знание css. Требования: 1) Наличие опыта в разработке/исправления компонентов 2) Наличие Интернета (то есть чтоб был часто в сети) 3) Желание работать 4) Быстрое понимание чужого кода 5) Возраст ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
Сделать две страницы дизайном сайта, со вставкой флэша (логотип компании сделать переливающимся или что то подобное) Компания занимается производством футляров для линз. Бютжет указан строго. Если все будет ОК - то возможно дальнейшее сотрудничество. Стучите в аську.Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужен клон сайта http://shuxer.com Точная копия (гляньте все разделы и возможности).Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт18 лет назад
- $2500
Необходимо сделать бух программу для склада три документа: Приход Расход Списание Отчеты : Остатки Движения ========== Все самое простое только чтоб под линукс работалоБазы данных1 исполнительЗакрыт18 лет назад
- $1000
Дополнительные вопросы/предложения: в приват или по аськеВеб-программирование12 заявокЗакрыт18 лет назад