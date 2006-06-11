Сделать две страницы дизайном сайта, со вставкой флэша (логотип компании сделать переливающимся или что то подобное) Компания занимается производством футляров для линз. Бютжет указан строго. Если все будет ОК - то возможно дальнейшее сотрудничество. Стучите в аську.