eshops888

Медянцева eshops888

 
40 летРоссия/Красноярск
13 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Настройка модулей и дизайна магазина на WebAsyst

    $200

    Необходима разработка и верстка дизайна, проверка работы скрипта (парсера товаров), а также настройка модуля оформления заказа (расчет веса, способа оплаты, доставки) интернет-магазина на движке ShopScript Webasyst. Требования к вариантам дизайна не слишком жесткие, сроки выполнения ...

    Webasyst
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание интернет-магазина на e-shop

    $1000

    Создание Интернет-магазина на e-shop с взаимодействием с сайтом на английском (через скрипт или средствами движка) Рассмотрю ваши идеи и предложения. Необходимо реализовать крупную торговую площадку по аналогии с предложенными сайтами (подробности при переписке). Бюджет определится после ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад