Необходимо разработать, сверстать и интегрировать дизайн Интернет-магазина одежды на базе ShopScript, подробности при личном общении. Сжатые сроки. Оплата по договоренности.
Действие аккаунта приостановлено!
- $250Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $200
Необходима разработка и верстка дизайна, проверка работы скрипта (парсера товаров), а также настройка модуля оформления заказа (расчет веса, способа оплаты, доставки) интернет-магазина на движке ShopScript Webasyst. Требования к вариантам дизайна не слишком жесткие, сроки выполнения ...Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $1000
Создание Интернет-магазина на e-shop с взаимодействием с сайтом на английском (через скрипт или средствами движка) Рассмотрю ваши идеи и предложения. Необходимо реализовать крупную торговую площадку по аналогии с предложенными сайтами (подробности при переписке). Бюджет определится после ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт13 лет назад