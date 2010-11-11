Создание Интернет-магазина на e-shop с взаимодействием с сайтом на английском (через скрипт или средствами движка) Рассмотрю ваши идеи и предложения. Необходимо реализовать крупную торговую площадку по аналогии с предложенными сайтами (подробности при переписке). Бюджет определится после ...