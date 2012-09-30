estaterussia

Сергей Смирнов estaterussia

 
48 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
ivanmkh
Иван 
35 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
13 часов назад
$7
10 баллов
8 лет назад
Сделать модель маленького пульта в Solide - просто скопировать
С Сергеем очень приятно работать, как деловые, так и человеческие качества на высшем уровне
Рекомендую данного специалиста с самыми лучшими рекомендациями. Очень глубокие профессиональные знания в конструировании, дизайне. Очень хорошие коммуникативные навыки при общении с заказчиком. Внимательное отношение к заказу. Вникает глубоко в задачу в отличии от многих. Одним словом рекомендую с высшей оценкой 5++++++
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