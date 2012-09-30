estaterussia

3D рендеринг моторного катамарана 8 метров Аналог приложен. Но необходимо уменьшить ширину и борта не нужны надувные. Если есть в портфолио катера, исполнитель будет в приоритете :) также желательно разбераться в тематике (кораблестроение) предлагайте сроки и ...