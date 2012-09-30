estaterussia

$10
Скину файл в личку, немного поменять стиль кнопок
3D-графика1 исполнитель
Завершен
8 лет назад
Скину файл в личку, немного поменять стиль кнопок
Есть файл предпросмотра EASM от Solid Works нужно его конвертировать в один из следующих форматов (какой Вам удобнее) .obj or .stl or .fbx or .3ds Присылайте сроки и идею цены
3D рендеринг моторного катамарана 8 метров Аналог приложен. Но необходимо уменьшить ширину и борта не нужны надувные. Если есть в портфолио катера, исполнитель будет в приоритете :) также желательно разбераться в тематике (кораблестроение) предлагайте сроки и ...
Нужен хороший и быстрый код, качественный дизайн (элементы стиля и дизайна предоставим) Необходимо понимание у Вас и у Вашей команды качественного UI . Нужно видеть Ваши прошлые работы.
Присылайте идею цены и сроки с примерами работ под андроид.