Алексей сделал для меня дизайн, верстку, натяжку блога на вордпресс. Учел все мои хотелки (которые слегка менялись по ходу реализации проекта), хотя и мог бы сделать все строго по ТЗ, за что ему огромное спасибо. Человек почти всегда на связи и работа была выполнена в минимально короткие сроки.