Нужен такой функционал, как по адресу http://otm.bankotop.ru/, и чтоб это все работало на странице сайта на вордпресс. Функционал: 1) Пользователю случайным образом выдается фраза из списка (т.е. должен быть файл с фразами, который я могу редактировать). 2) ...
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$6
выплачено фрилансерам
—
нет выбранных исполнителей
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть скрипт (кусок кода на php) который выводит анонсы статей с картинками-миниатюрами. Для получения картинки использовался TimThumb Script. С заменой темы в вордпрессе на более современную TimThumb Script больше не используется, а используется BFIThumb По сути ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $100
Требуется наполнить статьями сайт про одежду. Оплата 0,85 - 1,2 доллара в зависимости от типа текста.Копирайтинг10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Требуется "сделать красиво" сайт supereconomy.ru: дизайн и верстка (движок - вордпрес): -нарисовать шапку -поменять шрифты, иконки, ширину колонок и т.д. - помочь по верстке Рассматриваю заявки только от фрилансеров с отзывами. В заявке желательно указать ссылку на ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Отзывы фрилансеров
$6
10 баллов
8 лет назад
Георгий отличный заказчик! Моментальная оплата, четкая постановка задачи) Мои рекомендации!
Ответный отзыв
Моментальное выполнение. Сделал больше, чем я ожидал за те же, весьма скромные средства. Буду обращаться еще и рекомендую всем.
$100
10 баллов
11 лет назад
Спасибо. Хорошо поработали. По оплате проблем не было. Ну и еще всегда очень хорошо, когда заказчик знает и понимает чего хочет. Надеюсь еще посотрудничаем.
Ответный отзыв
Алексей сделал для меня дизайн, верстку, натяжку блога на вордпресс. Учел все мои хотелки (которые слегка менялись по ходу реализации проекта), хотя и мог бы сделать все строго по ТЗ, за что ему огромное спасибо. Человек почти всегда на связи и работа была выполнена в минимально короткие сроки.