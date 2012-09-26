estetic

Георгий estetic

 
46 летУкраина/Черновцы
11 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$6
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
serejatoje
Сергей 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
13 дней назад
$6
10 баллов
8 лет назад
C TimThumb Script на BFIThumb
Георгий отличный заказчик! Моментальная оплата, четкая постановка задачи) Мои рекомендации!
Моментальное выполнение. Сделал больше, чем я ожидал за те же, весьма скромные средства. Буду обращаться еще и рекомендую всем.
Ответный отзыв
bobrik74
49 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Дизайн и верстка сайта на Wordpress
Спасибо. Хорошо поработали. По оплате проблем не было. Ну и еще всегда очень хорошо, когда заказчик знает и понимает чего хочет. Надеюсь еще посотрудничаем.
Алексей сделал для меня дизайн, верстку, натяжку блога на вордпресс. Учел все мои хотелки (которые слегка менялись по ходу реализации проекта), хотя и мог бы сделать все строго по ТЗ, за что ему огромное спасибо. Человек почти всегда на связи и работа была выполнена в минимально короткие сроки.
Ответный отзыв