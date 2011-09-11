ettotmir

Роман ettotmir

 
44 годаРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Программист С++

E-mail: [email protected]

Программированием занимаюсь с 1995-го года. Рабочий стаж 9 лет.

Основной язык программирования — С++.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области возможны выезды на предприятие заказчика.

Портфолио
Базы данных
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Прикладное ПО
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Разработка игр
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Системное программирование
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование ПО
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга