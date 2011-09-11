Программист С++
E-mail: [email protected]
Программированием занимаюсь с 1995-го года. Рабочий стаж 9 лет.
Основной язык программирования — С++.
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области возможны выезды на предприятие заказчика.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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- WCP115 просмотров
- Энергоскоп209 просмотров
Базы данных
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от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Прикладное ПО
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Разработка игр
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Системное программирование
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование ПО
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга