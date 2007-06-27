eugenesb

Евгений eugenesb

 
42 годаРоссия/Москва
19 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Горе Веб-строитель

  • Сккрипт/программа обработки текстовых файлов

    Есть папка со статьями разное количество - 1 статья 1 файл (текст в одну строку) пример в аттаче Есть файл со ссылками вида key много строк, каждая ссылка с новой строки Нужно рандом включение этих ссылок в ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Скрипт для преобразования данных в mysql базе

    $30

    Скрипт для преобразования данных в mysql базе (и переноса (заполнения) полей таблиц). Есть магазин, магазин периодически обновляется сторонней базой товаров, движком магазина предусмотрено добавление своих собственных описаний, комментариев и прочего. Скрипт должен брать данные из одной ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Доработка простого парсера url Яху Aнсвeрс (PHP)

    $20

    Требуется подправить парсер яху вопросов-ответов. Конкретно нужно сделать корректный парсинг ссылок на вопросы. Сейчас скрипт зацикливается на первой странице выдачи, а нужно углубляться на заданную глубину страниц. Также нужно добавить возможность ввода нескольких слов для поиска ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка макета PSD в html

    $50

    Необходимо заверстать макет (скрин представлен в приложении) 1 страничка (но сложная :) ). Использоваться будет под существующий движок, встройкой естественно буду заниматься сам. Более подробное ТЗ по факту. Верстка: жесткая, максимальная кроссброузерность (ие6-7,фф, опера), смешанная -таблицы+дивы Жду ...

    HTML
    HTML-верстка32 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Верстка макета из PSD

    Необходимо сверстать макет, всего 4-е страницы (морда+3 второстепенных), на всех страницах меняется только центральная часть, хедер, футер, левая и правые колонки наследуются с первой страницы. Верстка нужна валидная, кроссброузерная, смешанного типа (таблицы+дивы)...предпочтения и пожелания будут ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
Korvin
Сергей 
48 летУкраина
19 лет в сервисе
Был
25 дней назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Сккрипт/программа обработки текстовых файлов
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, моментальная оплата - доволен сотрудничеством.
Несмотря на предновогодний день - Сергей выполнил все быстро и четко, без запинок и затягиваний. Вникнул в ТЗ, на этапе поиска соискателей предложил метод реализации и впоследствии воплотил в жизнь. Сотрудничеством доволен! Рекомендую
Ответный отзыв
weblands
Евгений 
45 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
34 отзыва
$30
10 баллов
12 лет назад
Скрипт для преобразования данных в mysql базе
Четкое тех.задание, своевременная оплата. Сотрудничеством доволен, надеюсь и на дальнейшее.
Поработали, впечатления очень хорошие. Учел все пожелания, быстро вник в суть задания и быстро его выполнил на твердую 5ку.
Ответный отзыв
grinmax
Макс 
35 летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Верстка макета из PSD
Отлично поработали. всё было быстро и чётко.
Заказывал верстку, впечатлил портфель, верстка выполнена предельно быстро и качественно. Т.к. мой заказ был на переспективу, спустя 10 месяцев необходимо было немного доработать макет, Максим окликнулся и помог разобраться с проблемой. За что большое человеческое спасибо!!!
Ответный отзыв