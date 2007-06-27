Есть папка со статьями разное количество - 1 статья 1 файл (текст в одну строку) пример в аттаче Есть файл со ссылками вида key много строк, каждая ссылка с новой строки Нужно рандом включение этих ссылок в ...
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $30
Скрипт для преобразования данных в mysql базе (и переноса (заполнения) полей таблиц). Есть магазин, магазин периодически обновляется сторонней базой товаров, движком магазина предусмотрено добавление своих собственных описаний, комментариев и прочего. Скрипт должен брать данные из одной ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $20
Требуется подправить парсер яху вопросов-ответов. Конкретно нужно сделать корректный парсинг ссылок на вопросы. Сейчас скрипт зацикливается на первой странице выдачи, а нужно углубляться на заданную глубину страниц. Также нужно добавить возможность ввода нескольких слов для поиска ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $50
Необходимо заверстать макет (скрин представлен в приложении) 1 страничка (но сложная :) ). Использоваться будет под существующий движок, встройкой естественно буду заниматься сам. Более подробное ТЗ по факту. Верстка: жесткая, максимальная кроссброузерность (ие6-7,фф, опера), смешанная -таблицы+дивы Жду ...HTML-верстка32 заявкиЗакрыт16 лет назад
Необходимо сверстать макет, всего 4-е страницы (морда+3 второстепенных), на всех страницах меняется только центральная часть, хедер, футер, левая и правые колонки наследуются с первой страницы. Верстка нужна валидная, кроссброузерная, смешанного типа (таблицы+дивы)...предпочтения и пожелания будут ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен17 лет назад