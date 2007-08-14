grinmax

Макс grinmax

 
35 летБеларусь/Гомель
17 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Умная html5+css3 верстка

Качественная, кроссбраузерная верстка. Валидно W3C.

Портфолио www.grinmax.com

Отзывы заказчиков
eugenesb
Евгений 
42 годаРоссия
19 лет в сервисе
Был
год назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Верстка макета из PSD
Заказывал верстку, впечатлил портфель, верстка выполнена предельно быстро и качественно. Т.к. мой заказ был на переспективу, спустя 10 месяцев необходимо было немного доработать макет, Максим окликнулся и помог разобраться с проблемой. За что большое человеческое спасибо!!!
Отлично поработали. всё было быстро и чётко.
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maxonchik
Россия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$40
10 баллов
16 лет назад
Верстка в DIVах
Отлично справился с задачей! В сроки и без лишних вопросов. Были кое-какие недочеты, но были сразу же исправлены. После сдачи проекта, в процессе работы программиста, помогал оптимизировать код верстки под конкретную CMS. Надеюсь на даьнейшее сотруднечество!
Только положительные эмоции, оплата своевременно!
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