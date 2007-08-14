Умная html5+css3 верстка
Качественная, кроссбраузерная верстка. Валидно W3C.
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Отзывы заказчиков
$0
10 баллов
16 лет назад
Заказывал верстку, впечатлил портфель, верстка выполнена предельно быстро и качественно. Т.к. мой заказ был на переспективу, спустя 10 месяцев необходимо было немного доработать макет, Максим окликнулся и помог разобраться с проблемой. За что большое человеческое спасибо!!!
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Отлично поработали. всё было быстро и чётко.
$40
10 баллов
16 лет назад
Отлично справился с задачей! В сроки и без лишних вопросов. Были кое-какие недочеты, но были сразу же исправлены. После сдачи проекта, в процессе работы программиста, помогал оптимизировать код верстки под конкретную CMS. Надеюсь на даьнейшее сотруднечество!
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