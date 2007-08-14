Отлично справился с задачей! В сроки и без лишних вопросов. Были кое-какие недочеты, но были сразу же исправлены. После сдачи проекта, в процессе работы программиста, помогал оптимизировать код верстки под конкретную CMS. Надеюсь на даьнейшее сотруднечество!