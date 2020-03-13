eugeniadatsyuk

Евгения Дацюк eugeniadatsyuk

 
27 летУкраина/Харьков
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад

Опыт работы

Контент-менеджер удаленно

Textile Plaza (Торговля розничная / Retail)

 май 2016 — февраль 2018

  • перевод сайта на украинский язык
  • добавление товара на сайт
  • написание уникального текста в карточку товара
  • имейл-рассылка
  • рерайтинг

Интернет-магазин KOKOS 

февраль 2019 — декабрь2019

  • добавление товара на сайт
  • обработка фото товара
  • отслеживание наличия товара у поставщиков
Образование

ХНУВД; Факультет права и массовых коммуникаций; специальность психология 

Навыки

  • Уверенный пользователь ПК
  • Высокая скорость набора текста
  • Знание офисных программ(Word,Exel)
  • Навыки работы с MODX
  • навыки работы с соц.сетями ,ведение согласно контент-плану
  • базовые знания Photoshop

Владение языками

Английский - средний

Русский - родной

Украинский - продвинутый

MODXPhotoshopКарточки товаров