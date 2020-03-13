eugeniadatsyuk

Евгения Дацюк eugeniadatsyukeugeniadatsyuk
27 летУкраина/Харьков
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Опыт работы
Контент-менеджер удаленноTextile Plaza (Торговля розничная / Retail)
май 2016 — февраль 2018
- перевод сайта на украинский язык
- добавление товара на сайт
- написание уникального текста в карточку товара
- имейл-рассылка
- рерайтинг
Интернет-магазин KOKOS
февраль 2019 — декабрь2019
- добавление товара на сайт
- обработка фото товара
- отслеживание наличия товара у поставщиков
Навыки
- Уверенный пользователь ПК
- Высокая скорость набора текста
- Знание офисных программ(Word,Exel)
- Навыки работы с MODX
- навыки работы с соц.сетями ,ведение согласно контент-плану
- базовые знания Photoshop
Владение языкамиАнглийский - средний
Русский - родной
Украинский - продвинутый