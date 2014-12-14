Выполняю письменные переводы различной тематики, тесты, контрольные работы и пр. Обращайтесь!

]Шишова Евгения Евгеньевна

Личные данные

Пол

Женский

Возраст, лет

26

Регион

Алтайский край, Барнаул

Контактная информация

Контактный телефон

(913)0817113

Адрес электронной почты

[email protected]

График работы

По совместительству

Удаленная работа

Опыт работы

3года.

2011-2012 – ИП «Ярунин К.А.» менеджер по закупу с зарубежного направления

2012 – наст. Время – ООО «АгроЭлемент» гарантийный менеджер (работа с зарубежной сельхозтехникой).

По работе постоянно имею дело с переводом технической документации, письменным и устным общением на иностранном языке, работой с англоязычными интернет-порталами, оформлением документации на иностранном языке.

Профессиональный опыт

Имеется опыт письменных и устных переводов для кафедры Лингвистического института, участие в переводческих конкурсах.

Образование

Высшее

Учебные заведения, факультет,

специальность

2006-2011 г.

Алтайская Государственная Педагогическая Академия, Лингвистический Институт.

Специальность: теория и методика преподавания иностранных языков и культур (англ., нем. языки).

2009-2011г.

Курсы переводчиков в сфере профессиональной коммуникации при Лингвистическом Институте АлтГПА.

Специальность: переводчик в сфере профессиональной коммуникации (английский язык).

Знание иностранных языков

Английский

Свободный

Немецкий

Базовые знания

Дополнения и комментарии

Владение ПК: MS Windows (95, 98, ХP), MS Word, MS PowerPoint, MS Excel, Internet Explorer, Outlook etc