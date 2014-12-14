]Шишова Евгения Евгеньевна
Личные данные
Пол
Женский
Возраст, лет
26
Регион
Алтайский край, Барнаул
Контактная информация
Контактный телефон
(913)0817113
Адрес электронной почты
График работы
По совместительству
Удаленная работа
Опыт работы
3года.
2011-2012 – ИП «Ярунин К.А.» менеджер по закупу с зарубежного направления
2012 – наст. Время – ООО «АгроЭлемент» гарантийный менеджер (работа с зарубежной сельхозтехникой).
По работе постоянно имею дело с переводом технической документации, письменным и устным общением на иностранном языке, работой с англоязычными интернет-порталами, оформлением документации на иностранном языке.
Профессиональный опыт
Имеется опыт письменных и устных переводов для кафедры Лингвистического института, участие в переводческих конкурсах.
Образование
Высшее
Учебные заведения, факультет,
специальность
2006-2011 г.
Алтайская Государственная Педагогическая Академия, Лингвистический Институт.
Специальность: теория и методика преподавания иностранных языков и культур (англ., нем. языки).
2009-2011г.
Курсы переводчиков в сфере профессиональной коммуникации при Лингвистическом Институте АлтГПА.
Специальность: переводчик в сфере профессиональной коммуникации (английский язык).
Знание иностранных языков
Английский
Свободный
Немецкий
Базовые знания
Дополнения и комментарии
Владение ПК: MS Windows (95, 98, ХP), MS Word, MS PowerPoint, MS Excel, Internet Explorer, Outlook etc