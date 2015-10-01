evdokimmof

1.На сайте есть функция автоставки, которая работает, но она делает ставку тут же если её кто-то перебил, а нужно что бы функция дожидалась окончания аукциона и делала ставку автоматически за 2-7 секунд до завершения аукциона. ...
Предлагаю разработку сайта для Вас и вашего бизнеса. От сайта визитки до медиа-портала. Любое направление и тематика сайта.
Индивидуальный подход к каждому клиенту! Большой опыт в данной сфере услуг
гарантирует качественное выполнение вашего проекта. Стоимость значительно ниже,
чем у WEB – студий, а качество на высоте! Если Вам действительно нужен качественный сайт, и Вы хотите
увеличить клиентскую базу и прибыль с минимальными вложениями, обращайтесь.
Всегда рад помочь!
- $30Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $31
1.На сайте http://1st-auction.ru есть функция автоставки, которая работает, но она делает ставку тут же если её кто-то перебил, а нужно что бы функция дожидалась окончания аукциона и делала ставку автоматически за 2-7 секунд до завершения аукциона. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо перенести сайтн с Wix на другую нормальную платформу. Затем нужна оптимизация и продвижение сайта. Укажите цену, сроки и этапы работ.Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт10 лет назад