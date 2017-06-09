Делаю то, что нравится, а значит - делаю ХОРОШО! ☟ ☟ ☟
Моё резюме и портфолио на evdpronin.github.io
Готов взяться за Ваш проект, за адекватную низкую стоимость, если он связан с:
☑ Вёрсткой сайта по макету
☑ Настройкой серверов Windows и Linux.
☑ Настройкой и подключением модулей в CMS Wordpress, modx, bitrix.
☑ Другими задачами в области системного администрирования, которые всегда готов обсудить!
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☎ Для связи со мной используйте:
● почта = [email protected]
● telegram = evdpronin
● skype = evdpronin
● лс weblancer.net
С уважением, Евгений Пронин
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
8 лет назад
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик! Рекомендую к сотрудничеству и скидкам! ;)
$5
10 баллов
8 лет назад
Профессиональный подход, качественно выполненная работа и соблюдение всех сроков и обещаний. Рекомендую!
Ответный отзыв
Понятные задачи, оплата вовремя и в полном объеме, всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству! :)
HTML-верстка
1 отзыв
$3.2/час
от $10от 4 часов
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$3.2/час
от $25от 9 часов
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$5/час
от $5от 2 часов
нет рейтинга