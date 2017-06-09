evdpronin

Евгений evdpronin

 
32 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Делаю то, что нравится, а значит - делаю ХОРОШО! &#9759; &#9759; &#9759;

             Моё резюме и портфолио на evdpronin.github.io

                Готов взяться за Ваш проект, за адекватную низкую стоимость, если он связан с:

☑ Вёрсткой сайта по макету

☑ Настройкой серверов Windows и Linux.

☑ Настройкой и подключением модулей в CMS Wordpress, modx, bitrix. 

☑ Другими задачами в области системного администрирования, которые всегда готов обсудить!

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﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿☎ Для связи со мной используйте:

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ● ﻿почта = [email protected]

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ● telegram = evdpronin

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ● ﻿skype = evdpronin

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ●  лс weblancer.net 

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿С уважением, Евгений Пронин 

Отзывы заказчиков

Exteel
Кирилл 
33 года
10 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$40
10 баллов
8 лет назад
Сверстать лендинг и натянуть на Wordpress
WordPress
+
Очень хороший заказчик! Рекомендую к сотрудничеству и скидкам! ;)
Ответный отзыв
balmuzdak
37 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Доработка персонального блога
Профессиональный подход, качественно выполненная работа и соблюдение всех сроков и обещаний. Рекомендую!
Понятные задачи, оплата вовремя и в полном объеме, всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству! :)
Ответный отзыв
HTML-верстка
1 отзыв
$3.2/час
от $10от 4 часов
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$3.2/час
от $25от 9 часов
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$5/час
от $5от 2 часов
нет рейтинга