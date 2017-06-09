Делаю то, что нравится, а значит - делаю ХОРОШО! ☟ ☟ ☟

☑ Вёрсткой сайта по макету

☑ Настройкой серверов Windows и Linux.

☑ Настройкой и подключением модулей в CMS Wordpress, modx, bitrix.

☑ Другими задачами в области системного администрирования, которые всегда готов обсудить!

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﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ● ﻿почта = [email protected]

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﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿С уважением, Евгений Пронин