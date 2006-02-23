Нужен сайт. Несколько страниц, подогнанных под общий стиль. Тексты, графика все уже есть, нужна только разметка и кодирование. Из фич - создание калькулятора на несколько переменных и привязка к WM Merchant.
- $20Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт18 лет назад
В уже созданную игру на пхп требуется разработать и вмонтировать групповые бои. Подробное ТЗ по адресу - www.darkraiders.ru/tz.doc Также приглашаю к постоянному сотрудничеству высокопрофессиональных программистов-энтузиастов и полуэнтузиастов (пхп в основе) для беспрестанной работы над ...Разработка игр2 заявкиЗакрыт18 лет назад
- $250
Для онлайн игры требуется разработать групповые бои. Поле, состоящее из клеток различных свойств, по котором юзвери (фишки) могут перемещаться. Покомандный ход. Стрельба из любого оружия, в том числе массового поражения. Более подробно по емейлу.Разработка игр8 заявокЗакрыт18 лет назад
- $250
(Обязателен опыт по "созданию" людей!!! Интерьерщики, это совсем другое дело!!!) Требуется создать 6 образов. 1) Человек. Крепкий мужчина 25-30 лет, ботинки-сапоги, темные штаны, расстегнутая темная куртка без рукавов (либо короткими), темные волосы ежиком. Сексапильная девушка 20-25 лет, ...3D-графика5 заявокЗакрыт18 лет назад
- $250
Требуется художник (желательно с наличием дизайнерского таланта) для создания графики игры в стиле Fallout. Желательно - понятие о данном стиле (для талантов не проблема - завалю скриншотами), умение реалистично изобразить несуществующие образы (ужасный киборг в ...3D-графика5 заявокЗакрыт18 лет назад