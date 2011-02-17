evgenvl2

Евгений evgenvl2

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Яндекс карты на wordpress

    Нужно написать для сайта на wordpress плагин для размещения яндекс карты. Интересуют возможность задавать свои метки в том числе в виде фотографий, размещение несколько карт на сайте. Задача разместить на сайте большое количество обьектов, ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Плагин для wordpress + верстка дизайна

    Нужно написать для вордпреса плагин яндекс карты. Интересуют возможность задавать свои метки в том числе в виде фотографий, размещение несколько карт на сайте. См: http://www.otrip.ru/2009/05/yandex-map-xml-for-wordpress/comment-page-2/#comments Хотелось более продвинутая версия в плане поменьше знаний скриптов ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Гостевые дома

    Требуется создать сайт подобие блога с новостями и базой гостевых домов. Составные части сайта: 1) Сверстать дизайн (см фото), создать наподобие блога с боковым меню - новостями. 2) Прикрутить к нему карту ...

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад