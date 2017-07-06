evseevdmitry

Необходимо разработать проект магазина. Без электрики, только расположение витрин, плакатов и тд. в автокаде и 3D визуализацию
3D-графика1 исполнитель
Закрыт
8 лет назад
Необходимо разработать проект магазина. Без электрики, только расположение витрин, плакатов и тд. в автокаде и 3D визуализацию
Добрый день! Нужно сделать несколько статичных баннеров для сайта shubkindom.ru Для примера ориентироваться на https://elenafurs.ru/ Если готовы взяться, то фотографии и размеры баннеров скину по почте. ...
Анна, добрый день! Нужно разработать несколько баннеров для сайта. Под различные акции. Пример прикрепил. размер баннера 1180х400 При успешной работе, готовы предложить постоянное сотрудничество. Нам будет нужно готовить такие ...