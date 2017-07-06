evseevdmitry

Дмитрий evseevdmitry

 
41 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$35
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разработка статичных баннеров

    Добрый день! Нужно сделать несколько статичных баннеров для сайта shubkindom.ru Для примера ориентироваться на https://elenafurs.ru/ Если готовы взяться, то фотографии и размеры баннеров скину по почте. ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Разработка баннеров для сайта Шубкин Дом

    Анна, добрый день! Нужно разработать несколько баннеров для сайта. Под различные акции. Пример прикрепил. размер баннера 1180х400 При успешной работе, готовы предложить постоянное сотрудничество. Нам будет нужно готовить такие ...

    Баннеры1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

bandesign
Иван 
41 год
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$35
10 баллов
8 лет назад
Разработка статичных баннеров
Заказчик хорошой, постоянная отбратная связь, всё отлично.
Ребята отработали на 100% Работу сделали за день, понимание что мне надо отличное. Всячески рекомендую
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