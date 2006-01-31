f1ex

Гость f1ex

 
41 годРоссия/Хабаровск
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад
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  • Разработка веб-документа "Страница"

    Есть задача. Первый этап описан ниже Заказчиком, База данных аксесс. написать надо на php. сервер unix. Если интересно вышлю mdb на почту, срок чем раньше тем лучше. Хотелось бы найти человека который бы сделал все быстро ...

    PHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Раскрутка

    Требуется поднять сайт в первую 10 в поисковиках Ключевые слова следующие: Архивные работы, архивные услуги, уничтожение документов, списание документов, архивирование документов, архивная фирма, переплет документов, архивно-переплетные работы, хранение документов, архивисты Интересуют цены, сроки, портфолио

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Каталог+поисковик

    $250

    Требуется написать катлог предприятий. Для каждого предприятия возможны, анотация на фирму, сайт-визитка, что-то типа сайта(все по шаблону). Также необхоходимо создать поисковик по каталогу.

    Веб-программирование27 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Создание логотипа и фирменного стиля

    $250

    Требуется создать логотип (векторное изображение) и фирменный стиль для строительной фирмы, назавание GiftFlat. Проводиться конкурс. Для участия требуется эскиз логотипа (в любом формате). С победителем будет заключен контракт.

    Логотипы и Знаки33 заявки
    Закрыт
    18 лет назад