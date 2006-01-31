Есть задача. Первый этап описан ниже Заказчиком, База данных аксесс. написать надо на php. сервер unix. Если интересно вышлю mdb на почту, срок чем раньше тем лучше. Хотелось бы найти человека который бы сделал все быстро ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт18 лет назад
Требуется поднять сайт в первую 10 в поисковиках Ключевые слова следующие: Архивные работы, архивные услуги, уничтожение документов, списание документов, архивирование документов, архивная фирма, переплет документов, архивно-переплетные работы, хранение документов, архивисты Интересуют цены, сроки, портфолиоПоисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт18 лет назад
- $250
Требуется написать катлог предприятий. Для каждого предприятия возможны, анотация на фирму, сайт-визитка, что-то типа сайта(все по шаблону). Также необхоходимо создать поисковик по каталогу.Веб-программирование27 заявокЗакрыт18 лет назад
- $250
Требуется создать логотип (векторное изображение) и фирменный стиль для строительной фирмы, назавание GiftFlat. Проводиться конкурс. Для участия требуется эскиз логотипа (в любом формате). С победителем будет заключен контракт.Логотипы и Знаки33 заявкиЗакрыт18 лет назад