Профессиональная разработка сайтов в странах СНГ.

Все мои работы делаются на самом высоком уровне, от сайтов-визиток и одностаничников до крупных порталов и интернет-магазинов. У меня большой опыт в разработке, только высокое качество и низкие цены.

Всего за 50$ сум Вы можете заказать Сайт-Визитку, который уже через 3 дней начнет функционировать на 100%. В данную стоимость включены все необходимые затраты на создание, верстку, наполнение .

Я создаю:

- Сайт Визитка

- Корпоративный сайт

- Бизнес сайт

- Сайт-каталог

- Интернет-магазин

- Сайт Эксклюзив

- Сайт Landing

- Сайт Официальный

- САЙТ «КАК СЕБЕ»

- Сайт Промо

- Фирменный стиль

- Информационный портал

- Соц. сеть

- Одностраничный сайт

- Доска объявления и.т.п.

Преимущества:

- Я создаю современные и функциональные сайты по доступным ценам.

- Сайт имеет удобную систему управления и есть возможность самостоятельно вносить любые изменения

- Я беру на себя техническое сопровождение сайта и решаею все вопросы по его функционированию

- Месяц бесплатного обслуживания

- Срок разработки веб-сайта - 3 дней

- Неограниченное количество страниц

- Индивидуальный дизайн сайта

- Адаптивная верстка

- Модификации и свойства товаров, "фильтры"

- Комментарии к товарам

- Личный кабинет и корзина, система скидок

- Управление заказами, покупателями

- Встроенные системы оплаты, способы доставки

- Первичная SEO оптимизация

Мои услуги идеально подходят всем. Будь то старт-ап или крупный бизнес, вам понравятся мои цены. Я создаю сайты высшего уровня и проявляею гибкость в финансовых вопросах.100% результат.

Смело заказывайте у меня создание сайта, я гарантирую, вы будете довольны на 100%. Я всегда иду навстречу клиенту, учитываю все ваши пожелания, вношу столько правок в дизайн, сколько необходимо.

После создания веб-сайта при необходимости вы всегда сможете изменить дизайн или дополнить сайт новыми модулями.

[email protected]

+998 90 953 54 98