Добрый день. Мне нужен онлайн калькулятор для перевозки грузов . Вот пример: http://www.gruzovozim.ru/mashina/kabluk/#calc
Все мои работы делаются на самом высоком уровне, от сайтов-визиток и одностаничников до крупных порталов и интернет-магазинов. У меня большой опыт в разработке, только высокое качество и низкие цены.
Всего за 50$ сум Вы можете заказать Сайт-Визитку, который уже через 3 дней начнет функционировать на 100%. В данную стоимость включены все необходимые затраты на создание, верстку, наполнение .
Я создаю:
- Сайт Визитка
- Корпоративный сайт
- Бизнес сайт
- Сайт-каталог
- Интернет-магазин
- Сайт Эксклюзив
- Сайт Landing
- Сайт Официальный
- САЙТ «КАК СЕБЕ»
- Сайт Промо
- Фирменный стиль
- Информационный портал
- Соц. сеть
- Одностраничный сайт
- Доска объявления и.т.п.
Преимущества:
- Я создаю современные и функциональные сайты по доступным ценам.
- Сайт имеет удобную систему управления и есть возможность самостоятельно вносить любые изменения
- Я беру на себя техническое сопровождение сайта и решаею все вопросы по его функционированию
- Месяц бесплатного обслуживания
- Срок разработки веб-сайта - 3 дней
- Неограниченное количество страниц
- Индивидуальный дизайн сайта
- Адаптивная верстка
- Модификации и свойства товаров, "фильтры"
- Комментарии к товарам
- Личный кабинет и корзина, система скидок
- Управление заказами, покупателями
- Встроенные системы оплаты, способы доставки
- Первичная SEO оптимизация
Мои услуги идеально подходят всем. Будь то старт-ап или крупный бизнес, вам понравятся мои цены. Я создаю сайты высшего уровня и проявляею гибкость в финансовых вопросах.100% результат.
Смело заказывайте у меня создание сайта, я гарантирую, вы будете довольны на 100%. Я всегда иду навстречу клиенту, учитываю все ваши пожелания, вношу столько правок в дизайн, сколько необходимо.
После создания веб-сайта при необходимости вы всегда сможете изменить дизайн или дополнить сайт новыми модулями.
+998 90 953 54 98
- $15Веб-программирование8 заявокЗакрыт9 лет назад