1.Статья на тему как проверить бензонасос, давление топлива, неисправности бензонасоса 2.Написать информационную статью для сайта по диагностике двигателей. 3.Количество символов от 10000 без пробелов 4.Желательно подобрать картинки для ориентировки структуры, потом я ...