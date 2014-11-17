fedorov-av

Александр fedorov-av

 
46 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

ValentynaSDW
Валентина 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
$50
10 баллов
10 лет назад
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Рекомендую Александра как ответственного и пунктуального заказчика, который очень четко формулирует задачу перед исполнителями. Спасибо за сотрудничество!
Валентина прекрасный исполнитель. Были учтены все нюансы указанные в ТЗ. Рекомендуем!
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