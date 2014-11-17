fedorov-av

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Добрый день. Необходимо реализовать следующие пункты. 1) Сделать кластеризацию точек для google maps api до передачи их клиенту на стороне сервера php 5.6. Плагин кластеризации ...
Веб-программирование1 заявка
Закрыт
10 лет назад
Добрый день. Необходимо реализовать следующие пункты. 1) Сделать кластеризацию точек для google maps api до передачи их клиенту на стороне сервера php 5.6. Плагин кластеризации ...
Добрый день Господа разработчики. Мы написали простенький шаблон сайта работающий с картой. В примере есть список и карта , элементы которых подгружаются динамически AJAX запросами. Список может быть очень большим, ...
Нарисовать дизайн окна (изменить текущий) Всплывающее окно на картах Google Maps. Цветовая схема карты изменена на личные предпочтения (см. тз) Вписать всплывающее окно в текущий дизайн. Цвета ...
Нарисовать дизайн (эскиз без верстки) всплывающего окна google maps. ТЗ во вложении